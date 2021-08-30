Двое мужчин чуть не утонули на Каспии в пригороде Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Двоих утопающих в один день спасли у водоканала «Шора» в пригороде Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

Как рассказали отдыхающие, 29 августа на водоканале «Шора» рыбачили трое мужчин. Один из них оступился, и его унесло в море. Ему пришлось дрейфовать на спине, пока остальные отправились за спасателями. Вытащили его на берег в сознании, но сильно измотанным.

Через некоторое время отдыхающие заметили еще одного тонущего мужчину. Когда прибыли спасатели, утопающий уже шел на дно. За ним нырнули и затащили в лодку. Мужчина не дышал. Его откачали и вызвали скорую.

По информации пресс-службы ДЧС региона, первый инцидент произошел сегодня, 29 августа, в 16:53. В 100 метрах от берега в необорудованном для купания месте был спасен мужчина 1983 года рождения. Помощь медиков ему не понадобилась.

Второй случай повторился там же в 17:35 в 150 метрах от берега. На этот раз спасатели вытащили мужчину 1982 года рождения. Его передали работникам скорой помощи.



