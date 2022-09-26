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    15:25, 26 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Двое мошенников обманули 36 человек в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области задержали двоих молодых людей, которые летом прошлого года обманули десятки человек, обещая аннулировать товарный кредит, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, злоумышленники находили жертв среди молодежи. Убеждали, что помогут аннулировать товарный кредит. За небольшое денежное вознаграждение уговаривали приобрести для них сотовые телефоны стоимостью около 180 тыс. тенге. Полученный товар продавали с рук в два раза дешевле. Доверчивая молодежь же оставалась с кредитами.

    Один из мошенников, 19-летний житель Петропавловска, успел обмануть 23 человека. Второй - 21-летний горожанин — 13.

    «Когда в полицию начали поступать заявления о мошенничестве, аферистов задержали. Они отбывают наказание по уголовной статье «Мошенничество». Первому назначено 3,5 года, второму — три года лишения свободы», - сообщили в пресс-службе.


    Теги:
    Мошенничество Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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