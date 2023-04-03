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Двое молодых людей ограбили экспедитора в ЗКО

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
3 Апреля 2023, 11:16
Двое молодых людей ограбили экспедитора в ЗКО Фото: t.me/POLICE_of_KZ

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Инцидент произошел 1 апреля в поселке Мичурино. Двое молодых людей, применяя насилие, отобрали у экспедитора одной из торговых фирм пакет с 1,8 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Потерпевший, 1990 г.р., сообщил, что нападавшие были в масках и нанесли ему несколько ударов по лицу. После того как отобрали деньги, грабители скрылись на автомашине ВАЗ 2115.

Подозреваемые задержаны. Двое граждан, 1996 и 1997 г.р., водворены в ИВС. Похищенное изьято.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 191 УК РК.


Западно-Казахстанская область   Борьба с преступностью   МВД РК  
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