Двое молодых людей ограбили экспедитора в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Инцидент произошел 1 апреля в поселке Мичурино. Двое молодых людей, применяя насилие, отобрали у экспедитора одной из торговых фирм пакет с 1,8 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Потерпевший, 1990 г.р., сообщил, что нападавшие были в масках и нанесли ему несколько ударов по лицу. После того как отобрали деньги, грабители скрылись на автомашине ВАЗ 2115.

Подозреваемые задержаны. Двое граждан, 1996 и 1997 г.р., водворены в ИВС. Похищенное изьято.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 191 УК РК.