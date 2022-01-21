Двое мародеров из алматинского аэропорта задержаны в Шымкенте
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте задержаны двое мужчин, похитивших имущество аэропорта Алматы во время массовых беспорядков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте МВД РК.
«Сотрудниками Департамента полиции на транспорте и его территориальными подразделениями проводится усиленная работа по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан на объектах авиа и железнодорожного транспорта страны», - отметил начальник Департамента Онал Бекиев.
По словам О. Бекиева, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 18 января в Шымкенте транспортными полицейскими установлены и задержаны двое мужчин, которые во время массовых беспорядков в аэропорту Алматы похитили товароматериальные ценности, денежные средства, продовольственные товары, оргтехнику из билетной кассы, аптеки, магазинов и кафе, расположенных в аэропорту.
При досмотре у задержанных были изъяты вещественные доказательства.
Начато досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража). Подозреваемые взяты под стражу.
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