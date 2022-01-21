+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: 1 °С
USD 434.24 EUR 492.69
RUB 5.67 CNY 68.46
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Двое мародеров из алматинского аэропорта задержаны в Шымкенте

21 Января 2022 13:10
Поделиться:
Двое мародеров из алматинского аэропорта задержаны в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте задержаны двое мужчин, похитивших имущество аэропорта Алматы во время массовых беспорядков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте МВД РК.

Новости по теме
От каких коммунальных расходов освободят пострадавших предпринимателей в Алматы
Инвестиции в основной капитал в Алматы выросли до рекордных 1,2 трлн тенге - аким В Алматы обнаружены тайные захоронения боевиков Кредит под низкий процент выдадут пострадавшим предпринимателям Алматы

«Сотрудниками Департамента полиции на транспорте и его территориальными подразделениями проводится усиленная работа по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан на объектах авиа и железнодорожного транспорта страны», - отметил начальник Департамента Онал Бекиев.

По словам О. Бекиева, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 18 января в Шымкенте транспортными полицейскими установлены и задержаны двое мужчин, которые во время массовых беспорядков в аэропорту Алматы похитили товароматериальные ценности, денежные средства, продовольственные товары, оргтехнику из билетной кассы, аптеки, магазинов и кафе, расположенных в аэропорту.

При досмотре у задержанных были изъяты вещественные доказательства.

Начато досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража). Подозреваемые взяты под стражу.

Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Борьба с преступностью   #Шымкент   #Криминал  
Поделиться:
Новости по теме
От каких коммунальных расходов освободят пострадавших предпринимателей в Алматы
Инвестиции в основной капитал в Алматы выросли до рекордных 1,2 трлн тенге - аким
В Алматы обнаружены тайные захоронения боевиков
Кредит под низкий процент выдадут пострадавшим предпринимателям Алматы
Популярное
1 Жизнь Казахстана уже не будет прежней - главврач из Актобе
2 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым
3 Президент Казахстана: Развитие, стабильность и реформы невозможны в условиях хаоса
4 На кого не будет распространяться поддержка по отсрочкам и списанию кредитов
5 Еврокомиссар: Обращает внимание заявление Президента РК, что мирные протестующие не должны подвергаться преследованию
6 Еврокомиссар не исключает причастность внешних сил к событиям в РК
Читайте также
В удаленных районах Алматы установят 200 комплексов «Сергек»
Новые парки, скверы и пешеходные зоны появятся в Алматы
Жизнь Казахстана уже не будет прежней - главврач из Актобе
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым
Президент Казахстана: Развитие, стабильность и реформы невозможны в условиях хаоса
На кого не будет распространяться поддержка по отсрочкам и списанию кредитов
Еврокомиссар: Обращает внимание заявление Президента РК, что мирные протестующие не должны подвергаться преследованию
Еврокомиссар не исключает причастность внешних сил к событиям в РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив