Двое малышей разгуливали по улице в два часа ночи в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках профилактического мероприятия «Подросток» столичные полицейские проводят рейдовые мероприятия по неблагополучным семьям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

«Работа инспекторов по делам несовершеннолетних не ограничивает только профилактику правонарушений среди детей и подростков. Отдельным направлением деятельности является работа с родителями. К сожалению не каждый родитель на должном уровне занимается воспитанием своих детей. Здесь имеют место такие факторы как: злоупотребление алкоголем или наркотиками, аморальное поведение взрослых, жестокое обращение с детьми и др. Все это может не лучшим образом отразиться на воспитании несовершеннолетних», - отметили в пресс-службе ведомства.

По словам начальника отдела ювенальной полиции ДП Нур-Султана Нэлли Дощановой, полицейские работают по принципу: «Каждый ребенок должен жить в семье!».

«Поэтому наша задача максимально принять меры по исправлению мам и пап, допускающих уклонение от воспитания, принять все возможные меры. К сожалению, не в каждом случае работа ограничивается беседами и проверками по месту проживания. Тут мы вынуждены привлекать к ответственности с постановкой вопроса об ограничении либо лишении в родительских правах».

За годы работы подразделения по делам несовершеннолетних сотням родителей дан шанс на правильное воспитание своих детей, оказана психологическая и социальная помощь.

Всего на учете в столице состоит порядка 200 таких семей, в которых воспитываются 425 несовершеннолетних. Ситуация, сложившаяся в каждой из этих семей индивидуальна и требует особого подхода», - сказала Н. Дощанова.

По информации ДП, с начала 2021 года в Нур-Султане двух граждан лишили родительских прав, 7 ограничены родительскими правами.

Один из недавних фактов халатного отношения к родительским обязанностям – нахождение малолетних на проезжей части. 15 сентября т.г. в 2 часа ночи на канал «102» позвонил житель столицы и сообщил, что двое малышей гуляют на проезжей части по улице Валиханова. Двух мальчишек в возрасте 5-ти и 3-х лет поместили в Центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Стражи правопорядка установили, что дети находились дома одни и были предоставлены сами себе. В ночное время, а именно в два часа ночи они выбежали из дома и гуляли на проезжей части. Родительница в это время распивала алкоголь у соседей. Сотрудниками полиции в отношении женщины составлен административный протокол по статье 127 КРКоАП. Семья взята на контроль ювенальной полиции.

В настоящее время осуществляется сбор документов для рассмотрения по вопросу лишения либо ограничения родительских прав в отношении матери несовершеннолетних детей.