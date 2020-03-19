Двое малолетних детей выпали из балконов в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Двое малолетних детей выпали из балконов в Актобе за прошедшие два дня. Дети с травмами были госпитализированы в медицинское учреждение, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

16 марта вечером в Актобе по улице Есет батыра с балкона 5 этажа упала 4-летняя девочка. Было установлено, что в 19.45 часов мать девочки вместе со старшей дочерью вышла из квартиры вынести мусор, оставив в квартире двух младших детей 4-летнюю дочь и 3 летнего сына. Возвращаясь домой, женщина обнаружила лежащую на земле дочь, выпавшую с балкона. Женщина вызвала скорую помощь. Зайдя домой, она увидела на балконе тазик и поняла, что ребенок, подставив тазик, залез на него и высматривал мать с балкона, а затем упал.

«Ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение областную детскую клиническую больницу с диагнозом «Сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга легкой степени, закрытая травма грудной клетки, ушиб обеих легких, закрытая травма живота, закрытый перелом крестцового позвоночника, травматический шок 1 степени», - говорит пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

17 марта с балкона 5 этажа по улице Рыскулова выпал 3-летний мальчик. В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что ребенок приехал с матерью погостить к дяде из села Ясное 41 разъезда. Когда мать готовила на кухне ужин, ребенок остался один в зале, а затем выпал из балкона по неосторожности. Мальчик был госпитализирован в реанимацию областной детской больницы с диагнозом «Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Ушиб и ссадины грудной клетки».