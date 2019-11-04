Двое малолетних братьев скончались в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Двое детей из одной семьи скончались предположительно от пищевого отравления в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на группу внутренних и внешних коммуникаций ДЧС города.

Как сообщили в ДЧС, на пульт управления оперативных дежурных 3 ноября 2019 года в 12:23 поступила информация о том, что утром, примерно в 10:30, в инфекционную больницу поступили мать и дети из одной семьи с предварительным диагнозом «пищевое отравление».

Семья проживала в многоэтажном доме по улице Алдиярова Енбекшинского района. Отопление в доме центральное, центральная газификация отсутствует.

Со слов отца семейства, сегодня утром в 04:42 часов по данному адресу вызывали скорую помощь, которая по прибытию поставила диагноз «пищевое отравление» (с признаками пищевого отравления, рвотой и болями в животе у всех членов семьи). Было назначено лечение, однако утром состояние членов семьи ухудшилось, и в 09:37 была вызвана дополнительно скорая медицинская помощь, которая увезла в инфекционную больницу мать и троих детей.

Из инфекционной больницы по назначению врача в токсикологическое отделение ЦГБО были госпитализированы мать, 1987 года рождения, сын, 2018 года рождения, и дочь, 2008 года рождения.

В 11:00 часов в инфекционной больнице скончался мальчик, 2015 года рождения. Позже, в 14:00, в токсикологическом отделении скончался мальчик, 2018 года рождения. Причина смерти устанавливается, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Состояние двух членов семьи удовлетворительное.

«По факту происшествия выезжали трое сотрудников департамента по ЧС. После тщательного анализа на месте происшествия фактов отравления угарным газом не зарегистрировано», - констатировали в ведомстве.