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Двое маленьких детей едва не утонули в замерзающем озере в СКО

9 Ноября 2019 16:23
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Двое маленьких детей едва не утонули в замерзающем озере в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области наградили семью Воробьевых, которые в начале ноября спасли двоих тонущих детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, вечером Владимир Воробьев услышал со стороны озера детские крики. Мужчина выскочил из двора дома. Представшая картина ужаснула: в 15 метрах от берега на льду стояла соседская девочка, вблизи в проломленной полынье, в воде, барахтались 2 маленьких мальчика. Не раздумывая, сразу побежал к ним по льду. В паре метров от детей сам провалился под лед. По грудь в жгуче-холодной воде продолжал двигаться вперёд.

Болоньевые куртки пока ещё держали детей на поверхности воды. Они не успели намокнуть, вздулись. Владимир крепко схватил мальчишек, но самое трудное было впереди. Глубина в этом месте была чуть меньше 3 метров, лёд не мог держать никого из оказавшихся в воде людей.

«Пришлось кидать их поочерёдно на лёд, который тут же ломался. Так и продвигались к берегу, пока не добрались до того места, где он был твёрже. Там уже ждала моя жена Татьяна. Она выбежала вслед за мной, когда услышала крики. Выбежала, даже не успев как следует одеться, босиком. Привела детей до дома, раздела, растёрла, обогрела, позвонила родителям», - рассказал В. Воробьёв.

Как оказалось, 8-летний Евгений и 10-летний Леонид решили покататься по льду озера Домашнее. Детская беспечность едва не обернулась трагедией.

Владимиру и Татьяне Воробьевым по 35 лет. Воспитывают троих детей. Свой поступок героическим они не считают. Уверены, что на их месте так поступил бы каждый.

«Готовится представление на награждение Владимира и Татьяны Воробьёвых правами министра внутренних дел Республики Казахстан», - добавили в пресс-службе.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия, Общество,
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Автор:

Олеся Жуковень

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