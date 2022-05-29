29 Мая 2022 16:49

Двое мальчиков утонули в реке в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сообщение о том, что в столице на Есиле в районе моста по улице Бейсекова утонули двое детей, поступило в ДЧС города сегодня в 12:50. Данный участок не предназначен для купания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По прибытию подразделений оперативно-спасательного отряда произведен визуальный осмотр вещей, оставленных на пляже у входа в воду, и начаты поисковые работы. Водолазным отрядом незамедлительно произведено обследование дна реки, где из воды было извлечено тело одного несовершеннолетнего ребенка мужского пола, затем спустя несколько минут найдено тело второго ребенка мужского пола», - сообщили в пресс-службе столичного департамента по чрезвычайным ситуациям.

Полицейские устанавливают личности детей.

В пресс-службе ДЧС подчеркнули, что ранее был установлен информационный стенд, а также знаки о запрете купания на данном участке.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям настоятельно рекомендуют не оставлять детей без присмотра взрослых, проводить с ними беседы о соблюдении правил безопасности в особенности в летний период каникул.

На сегодняшний день в столице разрешены три официальных участка для купания. Это центральный парк, зоны отдыха «Три пескаря» и «Столичный двор».