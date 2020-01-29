Двое лжеполицейских задержаны в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Тысячу долларов требовали лжеполицейские от жителя Шахтинска, угрожая уголовной ответственностью за преступление, которого тот не совершал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управление собственной безопасности Д епартамента полиции Карагандинской области 21 января обратился 36-летний житель города Шахтинск с заявлением о том, что два сотрудника полиции требуют у него 1000 долларов за то, чтобы помочь избежать уголовной ответственности за хранение наркотиков. Данное уголовное дело в полиции официально не зарегистрировано. Мошенники обманным путем предъявили обвинение.

По данному факту 27 января 2020 года в городе Шахтинск сотрудниками Управления собственной безопасности ДП Карагандинской области началось расследование. В ходе проведения следственных действий мужчина передал лжеплоицейским часть требуемой суммы в размере 100 000 тенге. После чего стражи порядка с поличными задержали «коллег». Как выяснилось, «сотрудниками полиции», которые потребовали денег за несовершённое преступление у жителя Шахтинска, оказались двое безработных местных парней.

«В ходе осмотра у задержанных было обнаружено и изъято служебное удостоверение на имя одного из них, внешнее похожее на служебное удостоверение сотрудника ОВД. Хотя фактически задержанные какого-либо отношения к органам внутренних дел области не имели и являлись безработными», - сообщили в пресс службе ДП Карагандинской области.

По данному факту у правлением собственной безопасности ДП области проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято соответствующее процессуальное решение.