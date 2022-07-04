4 Июля 2022 16:20

Двое кызылординцев задержаны за перевозку наркотиков в особо крупном размере

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Двое жителей Кызылорды задержаны за перевозку наркотиков в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники роты патрульной полиции департамента полиции Кызылординской области при несении службы на трассе Самара – Шымкент, то есть на территории близ аула Шижа Аральского района, остановили автомобиль Volkswagen под управлением 49-летнего жителя областного центра за нарушение правил дорожного движения. В автомашине вместе с водителем находился и пассажир. При проверке сотрудниками полиции в автомашине обнаружен один мешок с растительным веществом. Согласно заключению экспертизы изъятое вещество оказалось «высушенной марихуаной» весом свыше 4 кг.

Двое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. По факту начато досудебное расследование согласно части 4 статьи 296 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере».

Фото:Polisia.kz