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    16:31, 30 Май 2024 | GMT +6

    Двое казахстанцев переправили через госграницу 10 граждан Непала

    мигранты
    Фото: прокуратура Жамбылской области

    12 мая при координации прокуратуры  Кордайского района Жамбылской области изобличены и взяты под стражу два организатора незаконной миграции, переправлявшие из Кыргызской Республики 10 граждан Непала в обход пунктов пропуска госграницы.  Об этом передает агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    По факту ведется досудебное расследование по ч.2 ст. 394 УК РК. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК разглашению не подлежит. Работа  продолжается. 

    — По результатам следственно-оперативных мероприятий в конце 2023 года изобличены 4 лица, организовавшие незаконную миграцию 20 граждан Пакистана, Бангладеша, Афганистана и Кыргызстана.

    По факту ОП Кордайского района расследовалось уголовное дело по ч.2 ст. 394 УК РК «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору», - сообщили в прокуратуре.

    Приговорами Кордайского районного суда 24 человека осуждены к различным срокам лишения свободы. 20 граждан Южной Азии после отбывания сроков выдворены из страны. Приговоры вступили в законную силу.

     

     

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Регионы Жамбылская область Прокуратура Граница Мигранты
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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