Двое казахстанцев переправили через госграницу 10 граждан Непала

12 мая при координации прокуратуры Кордайского района Жамбылской области изобличены и взяты под стражу два организатора незаконной миграции, переправлявшие из Кыргызской Республики 10 граждан Непала в обход пунктов пропуска госграницы. Об этом передает агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По факту ведется досудебное расследование по ч.2 ст. 394 УК РК. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК разглашению не подлежит. Работа продолжается.

— По результатам следственно-оперативных мероприятий в конце 2023 года изобличены 4 лица, организовавшие незаконную миграцию 20 граждан Пакистана, Бангладеша, Афганистана и Кыргызстана. По факту ОП Кордайского района расследовалось уголовное дело по ч.2 ст. 394 УК РК «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору», - сообщили в прокуратуре.

Приговорами Кордайского районного суда 24 человека осуждены к различным срокам лишения свободы. 20 граждан Южной Азии после отбывания сроков выдворены из страны. Приговоры вступили в законную силу.