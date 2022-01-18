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Двое казахстанских теннисистов выступят на открытом чемпионате Австралии среди юниоров

18 Января 2022 14:48
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Двое казахстанских теннисистов выступят на открытом чемпионате Австралии среди юниоров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Воспитанники академии Team Kazakhstan сыграют на первом в 2022 году юниорском турнире из серии Большого шлема. Казахстан на турнире представят двое спортсменов: Аружан Сагандыкова и Максим Батютенко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Об этом сообщила пресс-служба федерации тенниса Казахстана.

«Мои эмоции сложно описать словами. Я очень рада. В Австралию приехали сильнейшие теннисисты со всего мира. Мне нравится сама атмосфера и гостеприимство турнира, испытываю восхитительные чувства. В прошлом году я усердно работала, играла много турниров и старалась побеждать в каждом матче, чтобы пробиться на Большой шлем, и вот я здесь. Главная цель на Australian Open – показать достойную игру и с гордостью поднять казахстанский флаг на Зеленом континенте. Это мой последний сезон в юниорском туре. До конца года хочу сыграть на всех четырех юниорских Шлемах. Со следующего сезона буду играть только на взрослых турнирах и сделаю все возможное, чтобы достойно представлять свою страну», - отметила Сагандыкова.

«В-первую очередь, я рад, что могу играть на таком престижном соревновании. Первая задача на данный турнир – пройти квалификацию, а потом уже как можно дальше продвинуться в основной сетке. Постараюсь показать свой лучший теннис и победить. Что касается перехода во взрослый тур, то все будет зависеть от уровня игры и текущей позиции в рейтинге до 18 лет. Но, конечно, в этом году я буду пробовать играть во взрослом туре», - сказал Батютенко.

Игры на юниорском Открытом чемпионате Австралии начнутся 19 января.

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