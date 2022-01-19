Двое казахстанских спортсменов выступят на «Чемпионате четырёх континентов» в Таллине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Таллине (Эстония) стартует «Чемпионат четырех континентов по фигурному катанию». Казахстанцы также примут участие в соревнованиях, которые соберут лучших из Америки, Азии, Африки и Океании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Ожидается, что в турнире примут участие более ста спортсменов из 15 стран мира. Этот турнир проводится с 1999 года. Основная цель соревнований — поднять уровень фигурного катания в неевропейских странах.

В этом году в мужском одиночном разряде Казахстан будут представлять Михаил Шайдоров и Диас Жирентаев.

Турнир в Таллине продлится до 23 января.