Двое казахстанских спортсменов вышли в финал этапа Кубка мира по спортивной гимнастике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Дохе (Катар) в эти дни проходит этап Кубка мира по спортивной гимнастике. В турнире принимают участие и казахстанские атлеты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

По итогам первого дня квалификации в финал этапа в двух упражнениях вышли двое казахстанских атлетов. Так, в финал упражнений на коне вышел Нариман Курбанов, показав результат 14,566. В финал вольных упражнений вышел Милад Карими, показав результат 13,900.

Турнир продлится до 7 марта.