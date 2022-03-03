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Двое казахстанских спортсменов вышли в финал этапа Кубка мира по спортивной гимнастике
3 Марта 2022 12:31
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Дохе (Катар) в эти дни проходит этап Кубка мира по спортивной гимнастике. В турнире принимают участие и казахстанские атлеты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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По итогам первого дня квалификации в финал этапа в двух упражнениях вышли двое казахстанских атлетов. Так, в финал упражнений на коне вышел Нариман Курбанов, показав результат 14,566. В финал вольных упражнений вышел Милад Карими, показав результат 13,900.
Турнир продлится до 7 марта.
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