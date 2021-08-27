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Двое казахстанских пловцов вышли в финал Паралимпиады-2020
27 Августа 2021 13:09
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ТОКИО. КАЗИНФОРМ - На Паралимпийский Играх в Токио определились финалисты в плавании. По итогам квалификационных заплывов в финальные соревнования попали двое казахстанских атлетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Так в финал мужских соревнований на дистанции 50 метров баттерфляем, четвёртый результат в общем протоколе показал Сиязбек Далиев. Его время - 35,73 секунды позволило ему отобразиться в финальный заплыв, который состоится сегодня, 27 августа, в 15:25 по времени Нур-Султана.
В женских соревнованиях на дистанции 100 метров на спине в финал попала Алия Рахимбекова. Финал соревнований состоится также сегодня в 14:06 по времени Нур-Султана.
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