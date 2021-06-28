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    09:47, 28 Июнь 2021 | GMT +6

    Двое казахстанских борцов завоевали «бронзу» турнира в России

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Каспийске (Дагестан, Россия) завершился крупный международный турнир по вольной борьбе памяти Али Алиева. Двое казахстанских «вольников» принесли бронзовые медали в актив команды Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Бронзовые награды турнира завоевали казахстанские борцы в весовой категории до 125 кг Юсуп Батырмурзаев и Олег Болтин.

    Болтин одержал победу над соперником из Дагестана Магомедом Магомедовым.

    А Юсуп Батырмурзаев оказался сильнее Тамерлана Кумышева из Кабардино-Балкарии.


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