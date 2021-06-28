Двое казахстанских борцов завоевали «бронзу» турнира в России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Каспийске (Дагестан, Россия) завершился крупный международный турнир по вольной борьбе памяти Али Алиева. Двое казахстанских «вольников» принесли бронзовые медали в актив команды Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Бронзовые награды турнира завоевали казахстанские борцы в весовой категории до 125 кг Юсуп Батырмурзаев и Олег Болтин.

Болтин одержал победу над соперником из Дагестана Магомедом Магомедовым.

А Юсуп Батырмурзаев оказался сильнее Тамерлана Кумышева из Кабардино-Балкарии.