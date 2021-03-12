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    16:12, 12 Март 2021 | GMT +6

    Двое казахстанских боксеров вышли в полуфинал турнира в Германии

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    КЕЛЬН. КАЗИНФОРМ - Сакен Бибосынов и Айбек Оралбай вышли в полуфинал международного турнира по боксу в Кельне, Германия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Сакен Бибосынов выступающий в весовой категории 52 кг одержал победу над боксером из Германии, а Айбек Оралбай, представляющий Казахстан в весовой категори до 91 кг одержал победу над соперником из Бельгии.

    Еще один представитель команды Казахстана Асланбек Шымбергенов (69 кг) уступил сопернику из Германии в четвертьфинале.


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