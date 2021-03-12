Двое казахстанских боксеров вышли в полуфинал турнира в Германии

КЕЛЬН. КАЗИНФОРМ - Сакен Бибосынов и Айбек Оралбай вышли в полуфинал международного турнира по боксу в Кельне, Германия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Сакен Бибосынов выступающий в весовой категории 52 кг одержал победу над боксером из Германии, а Айбек Оралбай, представляющий Казахстан в весовой категори до 91 кг одержал победу над соперником из Бельгии.

Еще один представитель команды Казахстана Асланбек Шымбергенов (69 кг) уступил сопернику из Германии в четвертьфинале.