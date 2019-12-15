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Двое казахстанских боксеров  выиграли нокаутом поединки в Москве

15 Декабря 2019 02:00
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Двое казахстанских боксеров  выиграли нокаутом поединки в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В Москве в спорткомплексе «Крылья Советов» на вечере профессионального бокса выступил казахстанский боксер Ибрагим Ескендир (6-0, 6КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ПрофиБокс Казахстана.

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Непобежденному 33-летнему казахстанцу противостоял опытный боец из Малави Мусса Аджибу (28-14-5, 24КО). Бой в первом тяжелом весе был рассчитан на десять раундов, но не прошел всю дистанцию: Ескендир «удосрочил» своего соперника в седьмом раунде. ⠀ Таким образом, Ибрагим одержал седьмую победу на профи-ринге, седьмую — нокаутом, и завоевал вакантный пояс чемпиона по версии IBA Asia. ⠀

Кроме того, казахстанец Уалихан «Адай» Бисенкулов (9-1, 9КО).Соперником Бисенкулова стал россиянин — Иван Арацкий (0-3).

Бой в крузервейте был запланирован на четыре раунда, но не продлился всю отведенную дистанцию: Бисенкулов победил техническим нокаутом уже в первом раунде. Перед этим «Адай» отправил своего соперника в нокдаун. Уалихан одержал десятую победу на профи-ринге.

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Ключевые слова: Спорт, Россия,
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Гульмира Байзакова

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