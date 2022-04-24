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    21:10, 23 Апрель 2022 | GMT +6

    Двое казахстанцев завоевали бронзовые медали ЧА по вольной борьбе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Улан-Баторе продолжается чемпионат Азии по видам борьбы. Сегодня на ковер вышли борцы вольного стиля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.

    Двое казахстанских вольников отметились бронзовыми медалями.

    В схватке за третье место весовой категории до 70 килограммов Талгат Сырбаз оказался сильнее иранца Мослема Мохаммадмехди. Чистая победа казахстанца - 4:0.

    Соперником Мамеда Ибрагимова, выступающего в весе до 97 килограммов, стал Мухаммадрасул Рахимов из Узбекистана. Казахстанец выиграл со счетом 3:2 и принес вторую «бронзу» в копилку страны.

    Как сообщалось ранее, сегодня также серебряную медаль континентального первенства завоевал Рахат Калжан в весовой категории до 57 килограммов.


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