Двое казахстанцев завоевали бронзовые медали ЧА по вольной борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Улан-Баторе продолжается чемпионат Азии по видам борьбы. Сегодня на ковер вышли борцы вольного стиля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.

Двое казахстанских вольников отметились бронзовыми медалями.

В схватке за третье место весовой категории до 70 килограммов Талгат Сырбаз оказался сильнее иранца Мослема Мохаммадмехди. Чистая победа казахстанца - 4:0.

Соперником Мамеда Ибрагимова, выступающего в весе до 97 килограммов, стал Мухаммадрасул Рахимов из Узбекистана. Казахстанец выиграл со счетом 3:2 и принес вторую «бронзу» в копилку страны.

Как сообщалось ранее, сегодня также серебряную медаль континентального первенства завоевал Рахат Калжан в весовой категории до 57 килограммов.