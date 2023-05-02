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Двое казахстанцев выступят сегодня на ЧМ по боксу в Ташкенте

Редактор:  
Гульмира Байзакова
2 Мая 2023, 07:18
Двое казахстанцев выступят сегодня на ЧМ по боксу в Ташкенте Фото: kfb.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня на мужском чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан) сборная Казахстана будет представлена двумя спортсменами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В дневной сессии, которая начнется в 14:00 по астанинскому времени, в одиннадцатом поединке на ринге А встретятся казахстанский боксер Сагындык Тогамбай (86 кг) и Натан Нланду Мбели из Демократической Республики Конго.

В вечерней сессии, которая начнется в 19:00, выступит Санатали Тольтаев (63,5 кг) — в первом бою на ринге Б он сразится с боксером из Израиля Ахмадом Штиви. Прямая трансляция будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

Напомним, первый день ЧМ-2023 сложился для сборной Казахстана удачно: Талгат Сырымбетов (60 кг) и Айбек Оралбай (92 кг) выиграли свои стартовые бои на турнире. На мировом первенстве в Ташкенте Казахстан будет представлен во всех тринадцати весовых категориях.


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