Двое казахстанцев выступят сегодня на ЧМ по боксу в Ташкенте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня на мужском чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан) сборная Казахстана будет представлена двумя спортсменами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В дневной сессии, которая начнется в 14:00 по астанинскому времени, в одиннадцатом поединке на ринге А встретятся казахстанский боксер Сагындык Тогамбай (86 кг) и Натан Нланду Мбели из Демократической Республики Конго.

В вечерней сессии, которая начнется в 19:00, выступит Санатали Тольтаев (63,5 кг) — в первом бою на ринге Б он сразится с боксером из Израиля Ахмадом Штиви. Прямая трансляция будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

Напомним, первый день ЧМ-2023 сложился для сборной Казахстана удачно: Талгат Сырымбетов (60 кг) и Айбек Оралбай (92 кг) выиграли свои стартовые бои на турнире. На мировом первенстве в Ташкенте Казахстан будет представлен во всех тринадцати весовых категориях.