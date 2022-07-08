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Двое казахстанцев выступят на международных турнирах по настольному теннису в Венгрии
8 Июля 2022 16:18

Двое казахстанцев выступят на международных турнирах по настольному теннису в Венгрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Будапеште пройдут три турнира WTT (Мировой настольный теннис). В столице Венгрии сильнейшие спортсмены планеты разыграют 12 титулов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

С 11 по 17 июля состоится WTT Star Contender, на котором выступит Кирилл Герасименко. С 18 по 22 июля, пройдет WTT Feeder, где Казахстан представит Алан Курмангалиев. А с 18 по 23 июля - WTT Champions с призовым фондом 500 тыс. долларов. В списке участников значится Кирилл Герасименко

Соперниками выступят олимпийские чемпионы Ма Лонг (КНР) и Чен Мэнь (КНР), титулованные Мима Ито (Япония), Уго Кальдерано (Бразилия), Квадри Аруна (Нигерия), Дмитрий Овчаров (Германия), Хан Йин (Германия), Адриана Диаз (Пуэрто-Рико). Победители получат 1000 очков в копилку своего международного рейтинга.


Фото: olympic.kz

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