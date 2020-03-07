Двое казахстанцев вышли в ¼ квалификационного турнира по боксу в Аммане

АММАН. КАЗИНФОРМ – Завершился очередной соревновательный день квалификационного турнира по боксу в Аммане, передает МИА «Казинформ».

По информации Казахстанской федерации бокса, Ангелина Лукас потерпела поражение от спортсменки из Таиланда.

Весь поединок Ангелина пыталась подобрать ключи к крайне неудобной манере боксирования соперницы. Несмотря на все старания казахстанской боксерши, раздельным решением судей победа была за таиландкой.

Единогласным решением судей казахстанский боксер Сакен Бибосынов одержал вверх над боксером из Кыргызстана и прошел в 1/4 финала турнира. Казахстанский боксер включился в бой с первого раунда, уверенно атаковал левой рукой. Во втором раунде оба спортсмена хорошо работали во встречных курсах.

Сакен работал, не оставляя никаких шансов сопернику, попадая левым джебом. Наш боксер периодически менял стойки, успешно использовал левый кросс. В этом поединке Сакен Бибосынов был быстрее и техничнее кыргызского боксера.

Еще один казахстанец Серик Темиржанов вышел в 1/4 финала квалификационного турнира.

Серик Темиржанов стартовал с победы на Азиатском квалификационном турнире. В борьбе за олимпийскую лицензию казахстанский боксер единогласным решением судей был признан лучше соперника из Ирака.

Серик удачно уходил от каждой комбинации ударов соперника. Во время боя он прессинговал, срезая углы, хорошо попадал правым хуком. Казахстанский спортсмен успешно проводил все атаки серией ударов, что привело его к победе.

ФОТО: Данияр Майлыбаев