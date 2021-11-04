Двое казахстанцев вошли в ТОП-5 на ЧМ по греко-римской борьбе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Помимо чемпионата мира по боксу, в эти дни Белград принимает также мировое первенство по видам борьбы до 23 лет. Казахстанский атлет Султан Асетулы уступил в поединке за бронзовую награду первенства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Атлет представлял Казахстан в весовой категории до 67 кг. В поединке за бронзовую медаль чемпионата, казахстанцу предстояла встреча с представителем Турции Кадиром Кемалем. Поединок завершился победой Кемаля со счетом 5:1.
Кроме Асетулы, за «бронзу» чемпионата боролся и Арслан Абдурахманов. Абдурахманов представлял Казахстан в весовой категории до 55 кг. В поединке за бронзовую награду мирового первенства, Арслану противостоял Адем Бурак Узун (Турция). Встреча завершилась победой Узуна со счетом 4:0.
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