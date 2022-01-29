Двое казахстанцев стали чемпионами мира по ММА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 24 по 29 января в Абу-Даби проходит чемпионат мира по ММА. В мировом первенстве принимает участие 421 спортсмен из 56 стран мира. Соревнования проходят в возрастных категориях 18-21 год (молодежь) и 21+ (взрослые), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской объединенной федерации ММА.

В финал молодежной категории прошли 6 казахстанских спортсменов. Двое казахстанцев стали чемпионами. Еще четверо завоевали «серебро».

Первой в октагон вышла Айгерим Манакова (Туркестанская область), выступающая в весовой категории до 47.6 кг. Казахстанка проиграла российской спортсменке Валерии Тепышевой нокаутом и заняла второе место.

Столичный боец Ерсултан Шакенбай (до 52,2 кг) уверенно доминировал над россиянином Сунатулло Азизовым все три раунда, показав весь арсенал бойцовских приемов. Судьи единогласно отдали победу казахстанцу и Ерсултан стал первым чемпионом мира по ММА 2022 года из Казахстана.

Повторила триумф Шакенбая представительница Западно-Казахстанской области Карина Сисенова (до 56,7 кг). Судейским решением она выиграла золотую медаль, оставив позади ирладнскую спортсменку Кию О’Салливан.

В весовой категории до 61,2 кг Назерке Исабек (г. Шымкент) устроила настоящую рубку с россиянкой Анастасией Кармаевой. Бой был равным, но судьи отдали предпочтение россиянке. Назерке Исабек стала вице-чемпионкой мира.

Алматинец Алиби Пернебек (до 83,9 кг) встретился с россиянином Мухамедом Афанди Асиповым. Россиянин удушающим приемом одержал победу. Алиби Пернебек занял второе место и стал серебряным призером.

Последний поединок провел в полутяжелом весе до 93 кг представитель Западно-Казахстанской области Нурадил Кайырбергенулы. Он проиграл россиянину Хетагу Сабееву техническим нокаутом, завоевав серебро мирового первенства.

Брозовыми призерами среди молодежи стали Динара Аяпова, Гульмира Азатбек, Аяулым Улан, Жанар Дегенбай, Даулет Молдаш, Еркин Бегенов и Самгат Шабдан.

В медальном зачете молодежная сборная Казахстана заняла второе место, уступив лишь лидеру рейтинга сборной России.

Финальные поединки среди взрослых пройдут 29 января.

Напомним, Казахстан представляют 42 спортсмена в 29 весовых категориях.