30 Июля 2022 11:54

Двое казахстанцев пытались сбыть рога сайги за 55 млн тенге в Китай

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Двое мужчин пытались вывезти 500 кг рогов сайги из Казахстана в Китай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

28 июля около 14:00 часов сотрудники УКП ДП Алматинской области совместно с сотрудниками ДКНБ РК в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии задержали 25 и 43-летних граждан, подозреваемых в сбыте рогов сайги.

«В ходе оперативных работ у задержанных было изъято 500 кг рогов сайги. По предварительным данным, подозреваемые пытались сбыть дериваты в КНР за 55 млн тенге. В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 339 УК РК. Задержанные взяты под стражу. Проводятся все необходимые следственные действия», – сообщил заместитель начальника ДП Алматинской области Ельдар Абдикенов.

В настоящее время выясняется, в какой местности и какое время производился незаконный отстрел краснокнижных животных и сбор их рогов.

Фото: polisia.kz







