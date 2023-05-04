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Двое казахстанцев проведут поединки с боксерами из Маврикия и России на ЧМ в Ташкенте

Редактор:  
Гульмира Байзакова
4 Мая 2023, 10:52
Двое казахстанцев проведут поединки с боксерами из Маврикия и России на ЧМ в Ташкенте Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мужская сборная Казахстана будет представлена двумя боксерами в четвертый день чемпионата мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В дневной сессии, которая начнется в 14:00 по астанинскому времени, выступит один казахстанский боксер: в 1/16 финала в весовой категории до 63,5 килограмма Санатали Тольтаев встретится с Ришарно Колином из Маврикия — этот бой состоится десятой парой (ринг Б).

В вечерней сессии (19:00) также выступит один боксер из Казахстана: на стадии 1/16 финала в весовой категории свыше 92 килограммов Камшыбек Кункабаев сразится с российским супертяжем Алексеем Дроновым — это будет заключительный, тринадцатый поединок на ринге Б. Прямая трансляция боев будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».


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