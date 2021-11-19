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Двое казахстанцев пробились в четвертьфинал этапа Кубка мира по шорт-треку
19 Ноября 2021 11:53
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НУР-СУЛТАН. В эти дни Дебрецен (Венгрия) принимает третий этап Кубка мира по шорт-треку этого сезона. По итогам первого дня квалификации, двое казахстанцев пробились в четвертьфинал турнира на дистанции 500 метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Выбиться в 1/4 финала смогли Денис Никиша и Адиль Галиахметов. Они успешно преодолели стартовый раунд, финишировав в своих забегах вторыми.
Лидер команды Казахстана Абзал Ажгалиев не смог квалифицироваться на дистанции 500 метров. Он стал третьим в своем забеге, показав результат 41.365 секунды.
Напомним, что второй день соревнований пройдет сегодня, 19 ноября, в 15:00 по времени Нур-Султана.
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