Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:01
-
-
вчера 21:40
-
-
-
-
-
вчера 21:07
-
вчера 20:58
-
-
-
вчера 20:36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:31
-
вчера 18:23
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:36
-
-
-
-
-
Двое казахстанцев не могут вернуться из Филиппин из-за извержения вулкана
13 Января 2020 22:37
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Двое казахстанских туристов не могут вернуться в страну из Филиппин. Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров сообщил об этом на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Согласно данным посольства в Джакарте, граждане Казахстана не пострадали из-за извержения вулкана. На сегодня связались только с двумя туристами, которые сообщили, что не могут вылететь из Манилы. Они поменяли билеты, теперь 15 января планируют вылететь из другого города», - сказал Айбек Смадияров, отвечая на вопросы журналистов.
По его словам, сейчас аэропорт Манилы закрыт. Ни один самолет не может вылететь.
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Избившего гражданина России казахстанского студента задержали в Москве
- Дело Акжаркын Турлыбай: адвокаты подадут апелляцию на решение суда
- Осужденный казахстанец в Южной Корее подал на апелляцию
- Посольства Казахстана в США и России запустили телеграм-боты
- Мухтар Тлеуберди примет участие в заседании Совета сотрудничества «Республика Казахстан – Европейский Союз»
- Почти на сутки задерживаются туристы в индийском штате Гоа
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047