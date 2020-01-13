Двое казахстанцев не могут вернуться из Филиппин из-за извержения вулкана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Двое казахстанских туристов не могут вернуться в страну из Филиппин. Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров сообщил об этом на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно данным посольства в Джакарте, граждане Казахстана не пострадали из-за извержения вулкана. На сегодня связались только с двумя туристами, которые сообщили, что не могут вылететь из Манилы. Они поменяли билеты, теперь 15 января планируют вылететь из другого города», - сказал Айбек Смадияров, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, сейчас аэропорт Манилы закрыт. Ни один самолет не может вылететь.