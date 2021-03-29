Двое казахстанцев назначены в комиссии AIBA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная ассоциация бокса (AIBA) по итогам голосования правления директоров назначила двоих казахстанцев членами своих управляющих органов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса.

Мейрам Нуртазин, менеджер Казахстанской федерации бокса вошёл в состав комиссии по вопросам проведения соревнований, олимпийский чемпион Сиднея, директор Центра олимпийской подготовки Ермахан Ибраимов стал членом комиссии по вопросам чемпионов и ветеранов.

Письма вновь назначенным казахстанцам направил президент AIBA Умар Кремлёв. В посланиях он выразил уверенность в том, что их знания и опыт будут ценным вкладом в развитие организации и отметил, что ждёт возможности познакомиться и начать совместную работу.

Поздравления казахстанцам в связи с назначениями также направила Азиатская конфедерация бокса.

Это первые казахстанцы, назначенные в управляющие органы AIBA после перерыва 2018-2019 года. С 2014 по 2017 год в комиссиях работали шестеро наших соотечественников. В 2019 году в связи с реформами в организации все комиссии были распущены и сейчас формируются заново.



