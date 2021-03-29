РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:45, 28 Март 2021 | GMT +6

    Двое казахстанцев назначены в комиссии AIBA

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная ассоциация бокса (AIBA) по итогам голосования правления директоров назначила двоих казахстанцев членами своих управляющих органов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса.

    Мейрам Нуртазин, менеджер Казахстанской федерации бокса вошёл в состав комиссии по вопросам проведения соревнований, олимпийский чемпион Сиднея, директор Центра олимпийской подготовки Ермахан Ибраимов стал членом комиссии по вопросам чемпионов и ветеранов.

    Письма вновь назначенным казахстанцам направил президент AIBA Умар Кремлёв. В посланиях он выразил уверенность в том, что их знания и опыт будут ценным вкладом в развитие организации и отметил, что ждёт возможности познакомиться и начать совместную работу.

    Поздравления казахстанцам в связи с назначениями также направила Азиатская конфедерация бокса.

    Это первые казахстанцы, назначенные в управляющие органы AIBA после перерыва 2018-2019 года. С 2014 по 2017 год в комиссиях работали шестеро наших соотечественников. В 2019 году в связи с реформами в организации все комиссии были распущены и сейчас формируются заново.



    Теги:
    Спорт Соотечественники Назначения Главная
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!