Двое казахстанцев назначены в комиссии AIBA
Мейрам Нуртазин, менеджер Казахстанской федерации бокса вошёл в состав комиссии по вопросам проведения соревнований, олимпийский чемпион Сиднея, директор Центра олимпийской подготовки Ермахан Ибраимов стал членом комиссии по вопросам чемпионов и ветеранов.
Письма вновь назначенным казахстанцам направил президент AIBA Умар Кремлёв. В посланиях он выразил уверенность в том, что их знания и опыт будут ценным вкладом в развитие организации и отметил, что ждёт возможности познакомиться и начать совместную работу.
Поздравления казахстанцам в связи с назначениями также направила Азиатская конфедерация бокса.
Это первые казахстанцы, назначенные в управляющие органы AIBA после перерыва 2018-2019 года. С 2014 по 2017 год в комиссиях работали шестеро наших соотечественников. В 2019 году в связи с реформами в организации все комиссии были распущены и сейчас формируются заново.