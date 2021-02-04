Двое иностранцев выдворены за пределы РК в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В период с 1 по 5 февраля на территории Костанайской области проводится ОПМ «Мигрант». Полиция проводит рейды для выявления фактов нарушения миграционного законодательства со стороны иностранцев, находящихся на территории страны без урегулированного правового статуса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Также в поле зрения - иностранцы, не исполнившие решения суда. За два дня проведения ОПМ за нарушение правил пребывания, на территории страны свыше установленного срока (более 1 года) к административной ответственности привлечено 10 иностранных граждан. Из них двое выдворены из Республики Казахстан», - сообщили в полиции.

Кроме того, за несвоевременное уведомление о прибытии иностранцев к административной ответственности привлечено 19 граждан, принявших их. В городе Житикара выявлен факт незаконного осуществления трудовой деятельности гражданином Республики Узбекистан, который привлечен к административной ответственности, к административной ответственности привлечен и работодатель.

Также сотрудниками миграционной службы совместно с Общественным фондом «Дамыту» оказано содействие по урегулированию правового статуса гражданина Узбекистана, который находился на территории области с мая 2019 года без документов удостоверяющих личность. В ближайшее время он вернется на родину.