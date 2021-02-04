Двое иностранцев выдворены за пределы РК в Костанайской области
«Также в поле зрения - иностранцы, не исполнившие решения суда. За два дня проведения ОПМ за нарушение правил пребывания, на территории страны свыше установленного срока (более 1 года) к административной ответственности привлечено 10 иностранных граждан. Из них двое выдворены из Республики Казахстан», - сообщили в полиции.
Кроме того, за несвоевременное уведомление о прибытии иностранцев к административной ответственности привлечено 19 граждан, принявших их. В городе Житикара выявлен факт незаконного осуществления трудовой деятельности гражданином Республики Узбекистан, который привлечен к административной ответственности, к административной ответственности привлечен и работодатель.
Также сотрудниками миграционной службы совместно с Общественным фондом «Дамыту» оказано содействие по урегулированию правового статуса гражданина Узбекистана, который находился на территории области с мая 2019 года без документов удостоверяющих личность. В ближайшее время он вернется на родину.