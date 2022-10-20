Двое иностранцев пойманы на карманных кражах в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Двое иностранцев промышляли карманными кражами в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Двоих «щипачей», орудовавших в городских автобусах, задержали полицейские.

«Двое мужчин, граждане Узбекистана, 1976 года рождения опустошали карманы горожан в автобусах. Орудовали преимущественно на территории Алатауского района. Злоумышленники были задержаны оперативниками на месте преступления, когда похищали у пассажира сотовый телефон. Мобильное устройство изъято и приобщено к делу в виде вещественного доказательства. В настоящее время проводится досудебное расследование. Подозреваемые арестованы. Кроме того, устанавливается причастность иностранцев к совершению аналогичных преступлений на территории города в целом. По данному факту в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное дело», – проинформировал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Нааутов.









Фото: polisia.kz











