Двое граждан Нигерии проживали нелегально в Астане

С целью поддержания миграционной стабильности, снижения возможных рисков неблагоприятного влияния миграционных процессов на криминогенную обстановку, с 12-го по 19-ое июня текущего года на территории столицы проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант», передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские контролируют пребывание иностранцев в столице республики, соблюдения ими требований законодательства о правовом положении иностранных граждан, их своевременном выездом из страны. С начала ОПМ было выявлено 256 иностранных граждан и 42 гражданина РК, которые нарушили миграционное законодательство страны. За пределы РК были выдворены 42 иностранных гражданина. Проверкой охвачены строительные объекты, рестораны, кафе, рынки и торговые центры.

В ходе ОПМ сотрудниками миграционной службы УП района Есиль были выявлены двое граждан Нигерии. Один их них просрочил сроки пребывания в Казахстане. В отношении него был составлен административный протокол. Решением суда он был выдворен за пределы страны сроком на пять лет. В отношении второго зарегистрирован материал досудебного производства по факту незаконного пересечения государственной границы, проводится проверка.