Двое детей выпали из окон в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, 10 и 11 июня в Уральске произошло два случая выпадения детей из окон многоэтажных жилых домов.

Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой город».

- 10 июня в 14.58 поступило сообщение о том, что в микрорайоне Северо-Восток в 5-этажном жилом доме, оставшись без присмотра родителей, выпал из окна и госпитализирован в больницу 3-летний мальчик. 11 июня в 11.04 поступило сообщение о том, что по ул.Вокзальная в 5-этажном жилом доме, оставшись без присмотра родителей, выпала из окна и госпитализирована в больницу девочка 2019 года рождения, - рассказал Ерлан Турегелдиев.

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что 10 июня в больницу поступил мальчик, который выпал из окна первого этажа.

- У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана лобной области, состояние средней тяжести. Ребенок находится в сознании в отделении травматологии. Девочка также выпала из окна первого этажа. У нее также закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, состояние средней тяжести. Она находится в сознании в отделении травматологии, - рассказали в облздраве.

В ДЧС ЗКО предупреждают, что в подавляющим большинстве случаев жертвами таких происшествий становятся малолетние дети, оставшиеся без присмотра взрослых.

- Малыши, не имея в силу возраста развитого инстинкта самосохранения, забираются на подоконник, используя мебель или иные предметы, опираются на москитную сетку, которая легко отделяется от конструкции, и выпадают из окна. Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, если виновный был обязан заботиться об этом лице либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние – уголовно наказуемое деяние, - пояснили в ДЧС ЗКО.



