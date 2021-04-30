Двое детей выпали из окон сегодня в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Два случая с выпадением из окон детей зарегистрировано в Карагандинской области. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

29 апреля в городе Сатпаеве из окна квартиры 5-го этажа выпал мальчик 2013 г.р. На данный момент ребенок находится в тяжелом состоянии.

Аналогичный случай произошел сегодня и в Балхаше. Там из окна квартиры 2-го этажа выпал 3-летний мальчик. Ребенок госпитализирован в медучреждение.

Сотрудники ДЧС предупреждают родителей о мерах безопасности, так как в летний период учащаются подобные несчастные случаи. И основной причиной травматизма и гибели детей является недосмотр со стороны взрослых.

«Призываем родителей усилить присмотр за маленькими детьми, не оставлять их одних в помещениях с открытыми окнами. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник. Не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров. Проводите беседы с детьми об опасности окон. Если нет возможности установить фиксирующее устройство, открутите ручку окна, используя ее по мере необходимости», - призывают спасатели региона.