Двое детей выпали из окна за прошедше сутки в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Карагандинской области зарегистрировано два случая выпадения детей из окон. Один несчастный случай произошел в поселке Агадырь Шетского района, второй – в Сатпаеве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За 16 июня в Карагандинской области зарегистрировано два случая выпадения детей из окон, сообщают в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области. В поселке Агадырь Шетского района из окна квартиры на втором этаже выпала девочка 2020 года рождения, второй случай произошел в городе Сатпаев - мальчик 2017 года рождения выпал из окна квартиры, также расположенной на втором этаже. Состояние детей врачи оценивают как средней степени тяжести.

В обоих случаях взрослые находились дома в соседних комнатах.

В ДЧС области призывают родителей усилить присмотр за маленькими детьми, не оставлять их одних в помещениях с открытыми окнами. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник, не рассчитывайте на москитные сетки - они не предназначены для защиты от падений. На окна в ведомстве призывают ставить специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров. Также советуют проводить беседы с детьми об опасности окон, а если нет возможности установить фиксирующее устройство - открутить ручку окна, используя ее по мере необходимости.