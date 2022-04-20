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    12:03, 20 Апрель 2022 | GMT +6

    Двое детей выпали из окна в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Два ребенка выпали из окна за последние три дня в Караганде. В первом случае пострадала трехлетняя девочка, а во втором – четырехлетний мальчик, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    19 апреля около полудня четырехлетний мальчик выпал из окна второго этажа многоэтажного жилого дома. Несчастный случай произошел в доме по адресу: пр.Строителей в городе Караганде. По предварительным данным, ребенок остался без присмотра взрослых. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

    Аналогичный случай произошел и 16 апреля. Девочка 2019 года рождения выпала из окна 5-го этажа дома по улице Гоголя в Караганде.

    «Состояние девочки стабильно тяжёлое. Она находится в реанимации.

    Четырехлетний мальчик, выпавший из окна второго этажа находится в отделении. Его состояние средней степени тяжести. Вчера прооперировали открытый перелом костей голени», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Карагандинская область Происшествия
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