Двое детей выпали из окна многоэтажки в Алматы: оба умерли

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Двое детей выпали из окна многоэтажки в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соболезнование родителям выразил аким города Бакытжан Сагинтаев. Он поручил полицейским установить все обстоятельства произошедшего.

«Соболезную родителям в связи с гибелью детей 3 и 5 лет в Наурызбайском районе. По предварительным данным, это произошло в результате несчастного случая. ДП поручено установить обстоятельства и провести объективное расследование. Держу на личном контроле», - написал аким в Twitter.

Инцидент произошел в мкр Шугыла в 14-этажном ЖК «Премьера».