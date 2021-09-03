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Двое детей выпали из окна многоэтажки в Алматы: оба умерли

3 Сентября 2021 16:37
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Двое детей выпали из окна многоэтажки в Алматы: оба умерли

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Двое детей выпали из окна многоэтажки в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Соболезнование родителям выразил аким города Бакытжан Сагинтаев. Он поручил полицейским установить все обстоятельства произошедшего.

«Соболезную родителям в связи с гибелью детей 3 и 5 лет в Наурызбайском районе. По предварительным данным, это произошло в результате несчастного случая. ДП поручено установить обстоятельства и провести объективное расследование. Держу на личном контроле», - написал аким в Twitter.

Инцидент произошел в мкр Шугыла в 14-этажном ЖК «Премьера».


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#Алматы   #Происшествия   #Общество   #Бакытжан Сагинтаев  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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