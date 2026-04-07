    20:52, 06 Апрель 2026 | GMT +5

    Двое детей выпали из окон в Актобе за сутки

    Оба ребенка остались живы. Полиция призвала родителей быть внимательными, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Окно терезе
    Фото: Kazinform

    В жилом массиве Есет батыр города Актобе шестилетний ребенок выпал со второго этажа. В городе Кандыагаш Мугалжарского района четырехлетний ребенок выпал с третьего этажа. 

    — В обоих случаях дети на короткое время остались без присмотра взрослых, надавили на москитную сетку на окне и выпали. К счастью, вреда здоровью детей не причинено, — сообщил старший инспектор по особым поручениям управления общественной безопасности департамента полиции Актюбинской области Руслан Наурызбаев.

    Стоит отметить, что в Астане за последние три года участились случаи падения детей из окон. Об этом сообщил заместитель директора многопрофильной городской детской больницы № 2 Медет Нугманов.

    О том, что грозит родителям за нарушение мер безопасности детей в Казахстане, можете прочитать по ссылке.

    Айгуль Эсеналиева
