Двое детей выпали из окон в Актобе за сутки

В жилом массиве Есет батыр города Актобе шестилетний ребенок выпал со второго этажа. В городе Кандыагаш Мугалжарского района четырехлетний ребенок выпал с третьего этажа.

— В обоих случаях дети на короткое время остались без присмотра взрослых, надавили на москитную сетку на окне и выпали. К счастью, вреда здоровью детей не причинено, — сообщил старший инспектор по особым поручениям управления общественной безопасности департамента полиции Актюбинской области Руслан Наурызбаев.

Стоит отметить, что в Астане за последние три года участились случаи падения детей из окон. Об этом сообщил заместитель директора многопрофильной городской детской больницы № 2 Медет Нугманов.

