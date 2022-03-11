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    10:09, 11 Март 2022 | GMT +6

    Двое детей в один день потерялись в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В полицию Петропавловска за один день поступило два заявления о пропаже детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, мальчишек нашли в этот же день.

    11-летний мальчик ушёл из дома, пока его мама ходила за продуктами. В течение часа полицейские обнаружили его в одном из торгово-развлекательных центров.

    В обед поступило сообщение о пропаже третьеклассника. Телефон его в тот день остался дома. Родители пояснили, что искали мальчика самостоятельно, разместили объявление в Instagram. Ребенка искали полицейские и волонтеры. Оказалось, что он заигрался у друга.

    «К счастью, именно так обычно заканчиваются поиски пропавших детей. Основная причина исчезновения — заигрались у друзей, на улице, в ТРЦ, забыв взять с собой или зарядить телефоны. Сложнее с подростками, которым хочется почувствовать себя взрослыми. Они уходят развлекаться, отключая телефоны, обрекая родных на переживания. Ещё тревожней, если законные представители вовсе не беспокоятся о том, где проводит время их несовершеннолетний ребёнок», — сказала начальник отделения ювенальной полиции Петропавловска Эльмира Абушева.

    Вечером этого же дня полицейские обнаружили в общественном месте нетрезвого 16-летнего подростка. За один день рейдов по развлекательным заведениям, компьютерным клубам, арендным квартирам, базам отдыха, дачным массивам полицейские выявили 8 фактов пребывания подростков вне дома в ночное время. Четверо родителей понесли ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей.

    Напомним, сегодня в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам вынесли приговор пяти молодым людям за изнасилование 17-летней девушки. Один из них – несовершеннолетний.

    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Правоохранительные органы
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