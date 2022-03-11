Двое детей в один день потерялись в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В полицию Петропавловска за один день поступило два заявления о пропаже детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, мальчишек нашли в этот же день.

11-летний мальчик ушёл из дома, пока его мама ходила за продуктами. В течение часа полицейские обнаружили его в одном из торгово-развлекательных центров.

В обед поступило сообщение о пропаже третьеклассника. Телефон его в тот день остался дома. Родители пояснили, что искали мальчика самостоятельно, разместили объявление в Instagram. Ребенка искали полицейские и волонтеры. Оказалось, что он заигрался у друга.

«К счастью, именно так обычно заканчиваются поиски пропавших детей. Основная причина исчезновения — заигрались у друзей, на улице, в ТРЦ, забыв взять с собой или зарядить телефоны. Сложнее с подростками, которым хочется почувствовать себя взрослыми. Они уходят развлекаться, отключая телефоны, обрекая родных на переживания. Ещё тревожней, если законные представители вовсе не беспокоятся о том, где проводит время их несовершеннолетний ребёнок», — сказала начальник отделения ювенальной полиции Петропавловска Эльмира Абушева.

Вечером этого же дня полицейские обнаружили в общественном месте нетрезвого 16-летнего подростка. За один день рейдов по развлекательным заведениям, компьютерным клубам, арендным квартирам, базам отдыха, дачным массивам полицейские выявили 8 фактов пребывания подростков вне дома в ночное время. Четверо родителей понесли ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей.

Напомним, сегодня в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам вынесли приговор пяти молодым людям за изнасилование 17-летней девушки. Один из них – несовершеннолетний.