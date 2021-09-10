Двое детей утонули в реке в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- Двое детей утонули в реке Шароновка в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, трагедия произошла в Курмангазинском районе. Спасателям поступило сообщение, что в реке Шароновка утонули 3-летняя девочка и 6-летний мальчик. На берегу реки, вода в которой уже стала холодной, дети находились одни.

«Местные жители, родные своими силами обнаружили и извлекли из воды тело девочки. Тело мальчика нашли вечером водолазы»,- рассказали в пресс-службе ДЧС Атырауской области.