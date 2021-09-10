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    16:11, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Двое детей утонули в реке в Атырауской области

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- Двое детей утонули в реке Шароновка в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, трагедия произошла в Курмангазинском районе. Спасателям поступило сообщение, что в реке Шароновка утонули 3-летняя девочка и 6-летний мальчик. На берегу реки, вода в которой уже стала холодной, дети находились одни.

    «Местные жители, родные своими силами обнаружили и извлекли из воды тело девочки. Тело мальчика нашли вечером водолазы»,- рассказали в пресс-службе ДЧС Атырауской области.


    Теги:
    Атырауская область Происшествия, ЧС Происшествия
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