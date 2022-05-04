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Двое детей утонули в оросительном канале Алматинской области
4 Мая 2022 14:48

Двое детей утонули в оросительном канале Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Двое малолетних детей утонули в оросительном канале, расположенном на окраине села Жандосова Карасайского района Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Сообщение о происшествии поступило спасателям 3 мая в 19.05 часов.

«Из оросительного канала, ширина которого 6 метров и глубина 1,5 метра, родственниками были извлечены тела восьмилетней девочки и шестилетнего мальчика, которые во время игры в 300-х метрах от жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, упали в оросительный канал и утонули», - сообщили в ДЧС.

На место происшествия выезжали сотрудники ДЧС Алматинской области, управления полиции и бригада скорой помощи.


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