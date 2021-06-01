Двое детей утонули в котловане в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в водоеме утонули двое детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трагедия произошла 31 мая на котловане вблизи села Мерген района Шал акына.

«Со слов родителей, на водоем всей семьей прибыли около 13 часов: отец, мать и пятеро детей. Один из детей усыновленный. По прибытии на водоем установили палатку. В какой-то момент родители зашли в палатку и находились там с грудным ребенком. Трое детей были у воды. Один из них не стал заходить в воду, сказал, что холодно. Мальчик и девочка – 9 и 11 лет – находились в воде. Часть котлована является неглубокой. Воды, буквально, по колено. Затем – резкий обрыв и сразу же глубина в три метра», - рассказал заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мурат Кангужинов.

Когда родители вышли из палатки, то увидели, что в двух метрах от берега плавает тело мальчика. Отец вытащил тело ребенка. Девочку сразу не нашли. Позвонили в полицию и спасателям.

«Из Петропавловска выехала оперативно-спасательная группа с водолазами и техникой. Уже по пути следования им сообщили, что тело девочки нашли в воде, на глубине около двух метра. Причина гибели выясняется. Сотрудники отдела оперативной группы сообщили, что на момент обследования признаков насильственной смерти не было. Итоговое заключение даст судебно-медицинская экспертиза», - добавил М. Кангужинов.

В прошлом году в регионе утонули девять человек, в том числе один ребенок. В этом году жертвами воды стали уже пять человек.