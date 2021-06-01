Двое детей утонули в котловане в СКО
Трагедия произошла 31 мая на котловане вблизи села Мерген района Шал акына.
«Со слов родителей, на водоем всей семьей прибыли около 13 часов: отец, мать и пятеро детей. Один из детей усыновленный. По прибытии на водоем установили палатку. В какой-то момент родители зашли в палатку и находились там с грудным ребенком. Трое детей были у воды. Один из них не стал заходить в воду, сказал, что холодно. Мальчик и девочка – 9 и 11 лет – находились в воде. Часть котлована является неглубокой. Воды, буквально, по колено. Затем – резкий обрыв и сразу же глубина в три метра», - рассказал заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мурат Кангужинов.
Когда родители вышли из палатки, то увидели, что в двух метрах от берега плавает тело мальчика. Отец вытащил тело ребенка. Девочку сразу не нашли. Позвонили в полицию и спасателям.
«Из Петропавловска выехала оперативно-спасательная группа с водолазами и техникой. Уже по пути следования им сообщили, что тело девочки нашли в воде, на глубине около двух метра. Причина гибели выясняется. Сотрудники отдела оперативной группы сообщили, что на момент обследования признаков насильственной смерти не было. Итоговое заключение даст судебно-медицинская экспертиза», - добавил М. Кангужинов.
В прошлом году в регионе утонули девять человек, в том числе один ребенок. В этом году жертвами воды стали уже пять человек.