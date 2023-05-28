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Двое детей утонули в Актюбинской области

Автор:  
Самал Ендибаева
28 Мая 2023, 10:50
Двое детей утонули в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Иргизском районе Актюбинской области утонули двое 12-летних детей. Они вышли искать теленка и не вернулись, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ДЧС, мальчики - жители поселка Курылыс Иргизского района. Вчера они вышли искать пропавшего теленка и пропали.

Сообщение спасателям поступило в 16:45. Тело одного из ребят нашли в реке в 18:30. Второго долго не могли найти, искали спасатели, водолазы, полицейские, местные жители. В 1:25 тело ребенка вытащили с глубины 5 метров из реки Иргиз.

С наступлением летнего периода специалисты просят родителей не пускать детей купаться без сопровождения взрослых, не нырять в непроверенных местах.

Актюбинская область   Происшествия   МЧС  
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