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    12:55, 11 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Двое детей скончались от отравления газом в Кызылординской области

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Двое детей трех и шести лет умерли от отравления газом в Кызылординской области. Трагедия произошла утром 11 сентября в поселке Шиели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

    «Сегодня, 11 сентября, в 07-15 в Шиелийском районе, в поселке Шиели, по улице Н. Бекежанова в частном жилом доме предварительно из-за утечки газа получили отравление и скончались двое детей, 2017 и 2020 годов рождения. На место выезжал один сотрудник личного состава ДЧС», - говорится в сообщении.

    5 сентября восемь человек отравились природным газом в Актюбинской области. Причиной массового отравления мог стать одорант. Эту примесь добавляют в газ, чтобы придать ему запах.


    Теги:
    Кызылординская область ДЧС Происшествия Дети Происшествия, ЧС для mail.ru
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