Двое детей скончались от отравления газом в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Двое детей трех и шести лет умерли от отравления газом в Кызылординской области. Трагедия произошла утром 11 сентября в поселке Шиели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

«Сегодня, 11 сентября, в 07-15 в Шиелийском районе, в поселке Шиели, по улице Н. Бекежанова в частном жилом доме предварительно из-за утечки газа получили отравление и скончались двое детей, 2017 и 2020 годов рождения. На место выезжал один сотрудник личного состава ДЧС», - говорится в сообщении.



5 сентября восемь человек отравились природным газом в Актюбинской области. Причиной массового отравления мог стать одорант. Эту примесь добавляют в газ, чтобы придать ему запах.