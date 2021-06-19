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    18:48, 18 Июнь 2021 | GMT +6

    Двое детей сбиты автомашиной в Усть-Каменогорске

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске автомобиль сбил двоих детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Департамента полиции Восточно-Казахстанской области, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня на улице Карбышева.

    «25-летний водитель автомашины «ВАЗ», проезжая в направлении бульвара Гагарина, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил двоих детей», – сообщило ведомство.

    С телесными повреждениями различной тяжести мальчики в возрасте 11 и 12 лет были доставлены в больницу.

    По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 часть 2 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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