Двое детей провалились под лед и погибли в Костанайской области

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Двое детей провалились под лед и скончались от переохлаждения в Житикаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на alau.kz.

Несчастный случай произошел в воскресенье, 10 ноября. На искусственном водоеме полицейские спасли троих детей, которые во время игры на неокрепшем льду по неосторожности провалились в воду.

Рядом с этим озером находится детская площадка.

«Очевидец, женщина, увидела произошедшее, по ее словам, у детей паника была. Подбежал мужчина, бросился в воду, попытался спасти тонувших. К тому времени очевидцы вызвали полицию и медиков. Полицейские вытащили и передали медикам всех, кто был в воде. Дети играли на озере, там глубина один метр», — сообщил «Алау» начальник областного Департамента по ЧС Талгат Какимов.

Спасти удалось только ребенка 2011 года рождения и взрослого мужчину 1954 года рождения, оба находятся в состоянии средней тяжести. Двое детей, 2014 и 2013 годов рождения, скончались, предварительно - от переохлаждения.

Талгат Какимов отметил, что сейчас проводятся рейды по профилактике несчастных случаев, подобных житикаринскому. В Комитете по чрезвычайным ситуациям настоятельно рекомендуют гражданам не оставлять детей без присмотра.​ Ежедневно предупреждайте детей, что сейчас находиться на льду очень опасно. Осенний​ лед в период с ноября по декабрь​ непрочен.