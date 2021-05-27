Двое детей пострадали в ДТП на трассе в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В ДТП, произошедшем на трассе в Акмолинской области, пострадали два ребенка - 8-ми и 11-ти лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, 22 мая в дежурную часть Аршалынского РОП поступило телефонное сообщение от неизвестного человека о том, что на автодороге «Караганда-Нур-Султан» произошло ДТП.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что на 1314-м км автодороги «Екатеринбург-Алматы» вблизи станции Шептыколь, 60-летний водитель автомашины марки «Volkswagen Jetta», двигаясь в направлении города Нур-Султана, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с впереди едущей грузовой автомашиной марки «Shacman». В результате ДТП в городскую больницу Нур-Султана доставлены двое пассажиров автомашины марки «Volkswagen Jetta» - дети 8-ми и 11-ти лет», - отметили в ведомстве.

Полицейские добавили, что оба водителя были трезвы.

Теперь по факту начато досудебное производство по ч. 2 ст. 345 УК РК «Нарушение Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Следственные действия продолжаются.