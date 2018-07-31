Двое детей попали под колеса авто в Алматы
АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - Двоих детей сбил автомобиль на дороге Алматы. Один из пострадавших в реанимации, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Из социальной сети Instagram стало известно, что 30 июля в 17.48 часов на пересечении улиц Шаляпина и Утеген Батыра произошел наезд на двоих детей. Происшествие зарегистрировано на видеофиксатор из которого видно, что от удара один из них отлетел на пять метров, а второй на обочину.
Пострадавшими оказались мальчики 7 и 8 лет, которых с переломами увезла карета скорой помощи.
Мать одного из пострадавших сообщила, что ее ребенок находится в сознании, а вот вторым оказался сын ее подруги, который сейчас в тяжелом состоянии и находится реанимации.
В ДВД Алматы и Управлении здравоохранения пока не прокомментировали данный факт.
Добрый вечер. Сегодня 30.07.2018 17:48 на уг.ул. Шаляпина и Утеген батыра были сбиты 2 мальчиков лет 7-8. Один отлител на 2метра на обочину второй примерно на 5 метров вперед машины. Мальчиков с переломами увезли на скорой. Были в сознании. Друзья объясняйте детям где и как правильно переходить дорогу @kris_p_brothers
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