Двое детей попали под колеса авто в Алматы

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - Двоих детей сбил автомобиль на дороге Алматы. Один из пострадавших в реанимации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из социальной сети Instagram стало известно, что 30 июля в 17.48 часов на пересечении улиц Шаляпина и Утеген Батыра произошел наезд на двоих детей. Происшествие зарегистрировано на видеофиксатор из которого видно, что от удара один из них отлетел на пять метров, а второй на обочину.

Пострадавшими оказались мальчики 7 и 8 лет, которых с переломами увезла карета скорой помощи.



Мать одного из пострадавших сообщила, что ее ребенок находится в сознании, а вот вторым оказался сын ее подруги, который сейчас в тяжелом состоянии и находится реанимации.



В ДВД Алматы и Управлении здравоохранения пока не прокомментировали данный факт.