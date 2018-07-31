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Двое детей попали под колеса авто в Алматы

31 Июля 2018 12:53 234
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Двое детей попали под колеса авто в Алматы

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - Двоих детей сбил автомобиль на дороге Алматы. Один из пострадавших в реанимации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Из социальной сети Instagram стало известно, что 30 июля в 17.48 часов на пересечении улиц Шаляпина и Утеген Батыра произошел наезд на двоих детей. Происшествие зарегистрировано на видеофиксатор из которого видно, что от удара один из них отлетел на пять метров, а второй на обочину. 

Пострадавшими оказались мальчики 7 и 8 лет, которых с переломами увезла карета скорой помощи.

Мать одного из пострадавших сообщила, что ее ребенок находится в сознании, а вот вторым оказался сын ее подруги, который сейчас в тяжелом состоянии и находится реанимации.

В ДВД Алматы и Управлении здравоохранения пока не прокомментировали данный факт.

 

 

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Ключевые слова: Алматы, ДТП,
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Автор:

Асель Асанова

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