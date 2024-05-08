Двое детей погибли в ДТП возле Темиртау

Возле города Темиртау произошло ДТП с участием двух машин. В результате погибли двое детей, 10 человек доставили в больницу, передает корреспондент агентства Kazinform.

В 17:56 на автодороге «Алматы-Екатеринбург» в районе города Темиртау произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомашин: «Тойота Камри» и «Шевроле Нексиа».

— В результате ДТП два пассажира автомашины «Шевроле Нексиа» скончались на месте происшествия, десять пассажиров из обеих машин доставлены в медицинское учреждение. Оба погибшие несовершеннолетние, — сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

По факту возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы. Проводится расследование. Выясняются обстоятельства .

Департамент полиции еще раз призывает соблюдать правила дорожного движения и не нарушать скоростной режим.