РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:52, 07 Май 2024 | GMT +6

    Двое детей погибли в ДТП возле Темиртау

    ДТП
    Фото: Kazinform

    Возле города Темиртау произошло ДТП с участием двух машин. В результате погибли двое детей, 10 человек доставили в больницу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В 17:56  на автодороге «Алматы-Екатеринбург» в районе города Темиртау произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомашин: «Тойота Камри» и «Шевроле Нексиа».

    — В результате ДТП два пассажира автомашины «Шевроле Нексиа» скончались на месте происшествия, десять пассажиров из обеих машин доставлены в медицинское учреждение. Оба погибшие несовершеннолетние, — сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    По  факту возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы. Проводится расследование. Выясняются обстоятельства .

    Департамент полиции еще раз призывает соблюдать правила дорожного движения и не нарушать скоростной режим.

    Теги:
    МВД РК ДТП Полицейские Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Карагандинская область Видео Происшествия
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!